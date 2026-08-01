Precio de Wrapped Tron hoy

El precio actual de Wrapped Tron (WTRX) hoy es $ 0.334786, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WTRX a USD es $ 0.334786 por WTRX.

Wrapped Tron actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,386,176,287, con un suministro circulante de 4.14B WTRX. Durante las últimas 24 horas, WTRX cotiza entre $ 0.330759 (bajo) y $ 0.33642 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.437931, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.04553615.

En el corto plazo, WTRX experimentó un cambio de -0.03% en la última hora y de +1.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 30.31M.

Información del mercado de Wrapped Tron (WTRX)

Cap de mercado $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B Volumen (24H) $ 30.31M$ 30.31M $ 30.31M Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.39B$ 1.39B $ 1.39B Suministro de Circulación 4.14B 4.14B 4.14B Suministro total 4,141,173,978.731971 4,141,173,978.731971 4,141,173,978.731971

La capitalización de mercado actual de Wrapped Tron es de $ 1.39B, con un volumen de trading en 24 horas de $ 30.31M. El suministro circulante de WTRX es de 4.14B, con un suministro total de 4141173978.731971. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.39B.