Información del precio (USD) de Wrapped RBNT (WRBNT)

Rango de precios en 24 horas: $ 0.00671995 $ 0.00671995 $ 0.00671995 24H Mín $ 0.00799544 $ 0.00799544 $ 0.00799544 24H Máx 24H Mín $ 0.00671995$ 0.00671995 $ 0.00671995 24H Máx $ 0.00799544$ 0.00799544 $ 0.00799544 Máximo Histórico $ 0.03076976$ 0.03076976 $ 0.03076976 Precio más bajo $ 0.00671995$ 0.00671995 $ 0.00671995 Cambio de Precio (1H) +0.80% Cambio de Precio (1D) -7.27% Cambio de Precio (7D) -21.39% Cambio de Precio (7D) -21.39%

El precio en tiempo real de Wrapped RBNT (WRBNT) es de $0.00696256. Durante las últimas 24 horas, WRBNT se ha operado entre un mínimo de $ 0.00671995 y un máximo de $ 0.00799544, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de WRBNT es de $ 0.03076976, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.00671995.

En términos de rendimiento a corto plazo, WRBNT ha cambiado en un +0.80% en la última hora, -7.27% en 24 horas y -21.39% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Wrapped RBNT (WRBNT)

Cap de mercado $ 6.70M$ 6.70M $ 6.70M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.25M$ 12.25M $ 12.25M Suministro de Circulación 962.67M 962.67M 962.67M Suministro total 1,759,799,084.850351 1,759,799,084.850351 1,759,799,084.850351

La capitalización de mercado actual de Wrapped RBNT es de $ 6.70M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WRBNT es de 962.67M, con un suministro total de 1759799084.850351. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.25M.