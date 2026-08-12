Precio de Kintara(KINS)
El precio actual de Kintara (KINS) hoy es € 0.002856, con una variación del 0.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KINS a EUR es € 0.002856 por KINS.
Kintara actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KINS. Durante las últimas 24 horas, KINS cotiza entre € 0.002456 (bajo) y € 0.003221 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.
En el corto plazo, KINS experimentó un cambio de -1.76% en la última hora y de -16.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 60.52K.
SOL
La capitalización de mercado actual de Kintara es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 60.52K. El suministro circulante de KINS es de --, con un suministro total de 995436192.62. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.84M.
-1.76%
+0.52%
-16.74%
-16.74%
Siga los cambios de precios de Kintara para hoy, 30 días, 60 días y 90 días:
|Período
|Cambio (EUR)
|Cambio (%)
|Hoy
|€ +0.00001273
|+0.52%
|30 Días
|€ -0.005318
|-65.06%
|60 Días
|€ -0.002866
|-50.09%
|90 Días
|€ +0.001856
|+185.60%
Hoy, KINS registró un cambio de € +0.00001273 (+0.52%), reflejando su última actividad en el mercado.
En los últimos 30 días, el precio cambió € -0.005318 (-65.06%), mostrando el rendimiento a corto plazo del token.
Ampliando la vista a 60 días, KINS experimentó un cambio de € -0.002866 (-50.09%), proporcionando una perspectiva más amplia sobre su rendimiento.
Al observar la tendencia de 90 días, el precio se movió € +0.001856 (+185.60%), ofreciendo una visión de la trayectoria a largo plazo del token.
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Este análisis aprovecha modelos de IA para evaluar la acción reciente del precio de Kintara, la dinámica de su volumen y el sentimiento del mercado. El procesamiento de datos en tiempo real destaca las tendencias emergentes y las posibles configuraciones de trading, lo cual facilita la toma de decisiones más informadas y oportunas.
Sentimiento general actual en el mercado de KINS: alcista, alcista 60% | bajista 40%;
|Dimensión del indicador
|Conclusión del modelo
|Proporción/umbral
|Explicación sencilla
|KDJ
|Cruz de la muerte
|K < D
|El impulso a corto plazo se está enfriando, la temperatura baja.
|StochRSI
|20‑80
|Zona neutral
|Ritmo normal, sin señales extremas.
|Grupo MA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|MACD
|Cruz dorada
|DIF > DEA
|Está surgiendo un impulso alcista.
|Grupo EMA
|7 Comprar 0 Neutral 0 Vender
|≥ 80% Compra
|Todas las MAs alineadas hacia arriba, a corto plazo significativamente por encima del largo plazo.
|BOLL (20,2)
|Inferior ≤ Precio ≤ Medio
|Entre la banda inferior y la banda media
|Relativamente débil, pero no extremo.
|RSI (14)
|Neutral
|30‑70
|Dentro del rango normal, aún tiene espacio.
|Punto de pivote
|S1 ≤ Precio < Pivote
|Entre S1‑Pivote
|Acaba de dejar el pivote central, posición moderadamente baja.
KINS_USDT se encuentra en el período de 4 horas, operando un 0,4% por debajo del punto central de 0,002845. El precio está situado en la zona de transición entre el nivel S1 y el eje central. En el corto plazo, todos los promedios móviles muestran señales de compra, mientras que la estructura de tendencia a largo plazo sigue manteniendo un patrón neutral de oscilación. Ambos lados, compradores y vendedores, han logrado un equilibrio temporal cerca del eje central, sin que se observe una ruptura clara hacia un lado. El indicador MACD registra una señal de cruce alcista, mostrando una recuperación al alza en el impulso a corto plazo. El RSI permanece dentro de un rango neutro, mientras que las líneas rápida y lenta presentan signos de divergencia en la misma dirección. La volatilidad se mantiene en niveles normales, con fuerzas compradoras dominando en el marco temporal local, mientras que la presión bajista aún no ha logrado generar una reacción efectiva. La primera resistencia R1 se sitúa en 0,002974, a un 3,1% por encima del precio actual. La resistencia más lejana R2 está ubicada en 0,003107, a un 9,7% por encima del precio actual. Por el lado bajista, el primer soporte S1 se encuentra en 0,002712, a un 4,2% por debajo del precio actual, mientras que el soporte cercano S2 está en 0,002583, a un 8,8% por debajo del precio actual. El precio actual se encuentra muy próximo al eje central; una ruptura por encima del mismo podría modificar la estructura bajista a corto plazo, mientras que una caída por debajo del nivel S1 abriría espacio para una nueva fase bajista.
Este contenido ha sido generado por IA a partir de datos históricos y actuales del mercado. Solo tiene fines informativos y no constituye ningún tipo de asesoramiento en materia de inversión.
Para 2040, el precio de Kintara podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de € --.
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Para conocer Kintara más a fondo, considera explorar recursos adicionales como el libro blanco, el sitio web oficial y otras publicaciones:
|Tiempo (UTC+8)
|Tipo
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