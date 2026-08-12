Precio de Kintara hoy

El precio actual de Kintara (KINS) hoy es € 0.002856, con una variación del 0.52% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KINS a EUR es € 0.002856 por KINS.

Kintara actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- KINS. Durante las últimas 24 horas, KINS cotiza entre € 0.002456 (bajo) y € 0.003221 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, KINS experimentó un cambio de -1.76% en la última hora y de -16.74% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los € 60.52K.

Información del mercado de Kintara (KINS)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) € 60.52K€ 60.52K € 60.52K Cap. de mercado totalmente diluida € 2.84M€ 2.84M € 2.84M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 995,436,192.62 995,436,192.62 995,436,192.62 Blockchain pública SOL

La capitalización de mercado actual de Kintara es de --, con un volumen de trading en 24 horas de € 60.52K. El suministro circulante de KINS es de --, con un suministro total de 995436192.62. Su valor totalmente diluido (FDV) es de € 2.84M.