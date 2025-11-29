Precio de Wrapped Goat Bitcoin hoy

El precio actual de Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC) hoy es $ 91,025, con una variación del 0.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WGBTC a USD es $ 91,025 por WGBTC.

Wrapped Goat Bitcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 312,154, con un suministro circulante de 3.43 WGBTC. Durante las últimas 24 horas, WGBTC cotiza entre $ 90,832 (bajo) y $ 91,797 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 124,609, mientras que el mínimo histórico fue $ 82,580.

En el corto plazo, WGBTC experimentó un cambio de +0.02% en la última hora y de +7.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Goat Bitcoin (WGBTC)

Cap de mercado $ 312.15K$ 312.15K $ 312.15K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 312.15K$ 312.15K $ 312.15K Suministro de Circulación 3.43 3.43 3.43 Suministro total 3.428957060336239 3.428957060336239 3.428957060336239

