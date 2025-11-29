Precio de Wrapped DOR hoy

El precio actual de Wrapped DOR (WDOR) hoy es $ 0.00283777, con una variación del 0.99% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WDOR a USD es $ 0.00283777 por WDOR.

Wrapped DOR actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 70,944, con un suministro circulante de 25.00M WDOR. Durante las últimas 24 horas, WDOR cotiza entre $ 0.00281398 (bajo) y $ 0.00288769 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00916377, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00013164.

En el corto plazo, WDOR experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +3.08% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped DOR (WDOR)

Cap de mercado $ 70.94K$ 70.94K $ 70.94K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 70.94K$ 70.94K $ 70.94K Suministro de Circulación 25.00M 25.00M 25.00M Suministro total 25,000,000.0 25,000,000.0 25,000,000.0

