Precio de Wrapped Aave Base USDC hoy

El precio actual de Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC) hoy es $ 1.12, con una variación del 1.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WABASUSDC a USD es $ 1.12 por WABASUSDC.

Wrapped Aave Base USDC actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,398,718, con un suministro circulante de 3.05M WABASUSDC. Durante las últimas 24 horas, WABASUSDC cotiza entre $ 1.094 (bajo) y $ 1.13 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.18, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.011.

En el corto plazo, WABASUSDC experimentó un cambio de +0.69% en la última hora y de +0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wrapped Aave Base USDC (WABASUSDC)

Cap de mercado $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M Suministro de Circulación 3.05M 3.05M 3.05M Suministro total 3,045,245.990292 3,045,245.990292 3,045,245.990292

La capitalización de mercado actual de Wrapped Aave Base USDC es de $ 3.40M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WABASUSDC es de 3.05M, con un suministro total de 3045245.990292. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.40M.