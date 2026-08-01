Precio de Wabuu hoy

El precio actual de Wabuu (WABUU) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de WABUU a USD es $ 0 por WABUU.

Wabuu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,643.57, con un suministro circulante de 420.69B WABUU. Durante las últimas 24 horas, WABUU cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, WABUU experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.23% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Wabuu (WABUU)

Cap de mercado $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Suministro de Circulación 420.69B 420.69B 420.69B Suministro total 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Wabuu es de $ 10.64K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de WABUU es de 420.69B, con un suministro total de 420690000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.64K.