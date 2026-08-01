Precio de Voltage Finance hoy

El precio actual de Voltage Finance (VOLT) hoy es $ 0, con una variación del 80.89% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VOLT a USD es $ 0 por VOLT.

Voltage Finance actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 53,613, con un suministro circulante de 8.73B VOLT. Durante las últimas 24 horas, VOLT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00533542, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VOLT experimentó un cambio de -0.99% en la última hora y de -31.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Voltage Finance (VOLT)

Cap de mercado $ 53.61K$ 53.61K $ 53.61K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 53.61K$ 53.61K $ 53.61K Suministro de Circulación 8.73B 8.73B 8.73B Suministro total 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893 8,727,621,989.42893

La capitalización de mercado actual de Voltage Finance es de $ 53.61K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de VOLT es de 8.73B, con un suministro total de 8727621989.42893. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 53.61K.