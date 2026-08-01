Precio de VinuChain hoy

El precio actual de VinuChain (VC) hoy es $ 0, con una variación del 3.47% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VC a USD es $ 0 por VC.

VinuChain actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 271,714, con un suministro circulante de 971.29M VC. Durante las últimas 24 horas, VC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.225747, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VC experimentó un cambio de +2.24% en la última hora y de +15.42% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 41.31K.

Información del mercado de VinuChain (VC)

Cap de mercado $ 271.71K$ 271.71K $ 271.71K Volumen (24H) $ 41.31K$ 41.31K $ 41.31K Cap. de mercado totalmente diluida $ 271.71K$ 271.71K $ 271.71K Suministro de Circulación 971.29M 971.29M 971.29M Suministro total 971,293,104.0660058 971,293,104.0660058 971,293,104.0660058

La capitalización de mercado actual de VinuChain es de $ 271.71K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 41.31K. El suministro circulante de VC es de 971.29M, con un suministro total de 971293104.0660058. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 271.71K.