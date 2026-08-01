Precio de Vektes hoy

El precio actual de Vektes (VEK) hoy es $ 0.01293528, con una variación del 1.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VEK a USD es $ 0.01293528 por VEK.

Vektes actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 130,527, con un suministro circulante de 10.09M VEK. Durante las últimas 24 horas, VEK cotiza entre $ 0.01293353 (bajo) y $ 0.01317797 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01349925, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01289876.

En el corto plazo, VEK experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 7.08.

Información del mercado de Vektes (VEK)

Cap de mercado $ 130.53K$ 130.53K $ 130.53K Volumen (24H) $ 7.08$ 7.08 $ 7.08 Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.94M$ 12.94M $ 12.94M Suministro de Circulación 10.09M 10.09M 10.09M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Vektes es de $ 130.53K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 7.08. El suministro circulante de VEK es de 10.09M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.94M.