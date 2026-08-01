Precio de Vara Network hoy

El precio actual de Vara Network (VARA) hoy es $ 0, con una variación del 1.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de VARA a USD es $ 0 por VARA.

Vara Network actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 2,174,359, con un suministro circulante de 5.73B VARA. Durante las últimas 24 horas, VARA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.27007, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, VARA experimentó un cambio de +0.08% en la última hora y de -2.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.80K.

Información del mercado de Vara Network (VARA)

Cap de mercado $ 2.17M$ 2.17M $ 2.17M Volumen (24H) $ 9.80K$ 9.80K $ 9.80K Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.80M$ 3.80M $ 3.80M Suministro de Circulación 5.73B 5.73B 5.73B Suministro total 10,004,940,847.0 10,004,940,847.0 10,004,940,847.0

La capitalización de mercado actual de Vara Network es de $ 2.17M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.80K. El suministro circulante de VARA es de 5.73B, con un suministro total de 10004940847.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.80M.