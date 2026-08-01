Precio de USP Yield Optimized Stablecoin hoy

El precio actual de USP Yield Optimized Stablecoin (USP) hoy es $ 1.12, con una variación del 0.10% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de USP a USD es $ 1.12 por USP.

USP Yield Optimized Stablecoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 8,182,015, con un suministro circulante de 7.34M USP. Durante las últimas 24 horas, USP cotiza entre $ 1.11 (bajo) y $ 1.12 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.37, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.026.

En el corto plazo, USP experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 24.46K.

Información del mercado de USP Yield Optimized Stablecoin (USP)

Cap de mercado $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M Volumen (24H) $ 24.46K$ 24.46K $ 24.46K Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.18M$ 8.18M $ 8.18M Suministro de Circulación 7.34M 7.34M 7.34M Suministro total 7,336,471.570339548 7,336,471.570339548 7,336,471.570339548

La capitalización de mercado actual de USP Yield Optimized Stablecoin es de $ 8.18M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 24.46K. El suministro circulante de USP es de 7.34M, con un suministro total de 7336471.570339548. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.18M.