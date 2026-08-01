Precio de Unite hoy

El precio actual de Unite (UNITE) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de UNITE a USD es $ 0 por UNITE.

Unite actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,441, con un suministro circulante de 4.19B UNITE. Durante las últimas 24 horas, UNITE cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00270388, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, UNITE experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Unite (UNITE)

Cap de mercado $ 20.44K$ 20.44K $ 20.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 132.94K$ 132.94K $ 132.94K Suministro de Circulación 4.19B 4.19B 4.19B Suministro total 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0 30,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Unite es de $ 20.44K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de UNITE es de 4.19B, con un suministro total de 30000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 132.94K.