Precio de ChainOpera AI hoy

El precio actual de ChainOpera AI (COAI) hoy es $ 0.5589, con una variación del 2.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de COAI a USD es $ 0.5589 por COAI.

ChainOpera AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en --, con un suministro circulante de -- COAI. Durante las últimas 24 horas, COAI cotiza entre $ 0.5105 (bajo) y $ 0.565 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en --, mientras que el mínimo histórico fue --.

En el corto plazo, COAI experimentó un cambio de +0.16% en la última hora y de +4.03% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 687.48K.

Información del mercado de ChainOpera AI (COAI)

Cap de mercado ---- -- Volumen (24H) $ 687.48K$ 687.48K $ 687.48K Cap. de mercado totalmente diluida $ 558.90M$ 558.90M $ 558.90M Suministro de Circulación ---- -- Suministro total 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Blockchain pública BSC

La capitalización de mercado actual de ChainOpera AI es de --, con un volumen de trading en 24 horas de $ 687.48K. El suministro circulante de COAI es de --, con un suministro total de 1000000000. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 558.90M.