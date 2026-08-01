Precio de Tribe hoy

El precio actual de Tribe (TRIBE) hoy es $ 0.30834, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRIBE a USD es $ 0.30834 por TRIBE.

Tribe actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,563,344, con un suministro circulante de 37.52M TRIBE. Durante las últimas 24 horas, TRIBE cotiza entre $ 0.307966 (bajo) y $ 0.316183 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.45, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.14412.

En el corto plazo, TRIBE experimentó un cambio de +0.06% en la última hora y de -0.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.94K.

Información del mercado de Tribe (TRIBE)

Cap de mercado $ 11.56M$ 11.56M $ 11.56M Volumen (24H) $ 3.94K$ 3.94K $ 3.94K Cap. de mercado totalmente diluida $ 308.21M$ 308.21M $ 308.21M Suministro de Circulación 37.52M 37.52M 37.52M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Tribe es de $ 11.56M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.94K. El suministro circulante de TRIBE es de 37.52M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 308.21M.