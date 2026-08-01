Precio de Triadmarkets hoy

El precio actual de Triadmarkets (TRIAD) hoy es $ 0, con una variación del 1.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TRIAD a USD es $ 0 por TRIAD.

Triadmarkets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 46,612, con un suministro circulante de 443.77M TRIAD. Durante las últimas 24 horas, TRIAD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00134889, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TRIAD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -23.95% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 52.63.

Información del mercado de Triadmarkets (TRIAD)

Cap de mercado $ 46.61K$ 46.61K $ 46.61K Volumen (24H) $ 52.63$ 52.63 $ 52.63 Cap. de mercado totalmente diluida $ 95.78K$ 95.78K $ 95.78K Suministro de Circulación 443.77M 443.77M 443.77M Suministro total 911,871,098.612153 911,871,098.612153 911,871,098.612153

La capitalización de mercado actual de Triadmarkets es de $ 46.61K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 52.63. El suministro circulante de TRIAD es de 443.77M, con un suministro total de 911871098.612153. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 95.78K.