Precio de TONSKI hoy

El precio actual de TONSKI (TONSKI) hoy es $ 0, con una variación del 4.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TONSKI a USD es $ 0 por TONSKI.

TONSKI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 77,636, con un suministro circulante de 100.00M TONSKI. Durante las últimas 24 horas, TONSKI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00354808, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TONSKI experimentó un cambio de -1.07% en la última hora y de -23.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 578.93.

Información del mercado de TONSKI (TONSKI)

Cap de mercado $ 77.64K$ 77.64K $ 77.64K Volumen (24H) $ 578.93$ 578.93 $ 578.93 Cap. de mercado totalmente diluida $ 77.64K$ 77.64K $ 77.64K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de TONSKI es de $ 77.64K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 578.93. El suministro circulante de TONSKI es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 77.64K.