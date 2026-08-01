Precio de Token Metrics AI hoy

El precio actual de Token Metrics AI (TMAI) hoy es $ 0, con una variación del 8.21% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de TMAI a USD es $ 0 por TMAI.

Token Metrics AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 89,518, con un suministro circulante de 13.00B TMAI. Durante las últimas 24 horas, TMAI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, TMAI experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +111.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Token Metrics AI (TMAI)

Cap de mercado $ 89.52K$ 89.52K $ 89.52K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 89.52K$ 89.52K $ 89.52K Suministro de Circulación 13.00B 13.00B 13.00B Suministro total 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442 12,999,975,072.17442

La capitalización de mercado actual de Token Metrics AI es de $ 89.52K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de TMAI es de 13.00B, con un suministro total de 12999975072.17442. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 89.52K.