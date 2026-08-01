Precio de Three Kingdoms hoy

El precio actual de Three Kingdoms (3KDS) hoy es $ 0, con una variación del 0.23% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de 3KDS a USD es $ 0 por 3KDS.

Three Kingdoms actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 497,885, con un suministro circulante de 590.00M 3KDS. Durante las últimas 24 horas, 3KDS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00133389, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, 3KDS experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.20% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 107.51.

Información del mercado de Three Kingdoms (3KDS)

Cap de mercado $ 497.89K$ 497.89K $ 497.89K Volumen (24H) $ 107.51$ 107.51 $ 107.51 Cap. de mercado totalmente diluida $ 843.87K$ 843.87K $ 843.87K Suministro de Circulación 590.00M 590.00M 590.00M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Three Kingdoms es de $ 497.89K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 107.51. El suministro circulante de 3KDS es de 590.00M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 843.87K.