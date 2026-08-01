Precio de The Duck hoy

El precio actual de The Duck (DUCK) hoy es $ 0, con una variación del 6.39% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de DUCK a USD es $ 0 por DUCK.

The Duck actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,408.99, con un suministro circulante de 999.83M DUCK. Durante las últimas 24 horas, DUCK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, DUCK experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +14.33% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de The Duck (DUCK)

Cap de mercado $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.41K$ 13.41K $ 13.41K Suministro de Circulación 999.83M 999.83M 999.83M Suministro total 999,829,991.93466 999,829,991.93466 999,829,991.93466

La capitalización de mercado actual de The Duck es de $ 13.41K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de DUCK es de 999.83M, con un suministro total de 999829991.93466. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.41K.