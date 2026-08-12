Precio de SVM Claw hoy

El precio actual de SVM Claw (SVM) hoy es $ 0, con una variación del 6.97% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SVM a USD es $ 0 por SVM.

SVM Claw actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 30,031, con un suministro circulante de 1.00B SVM. Durante las últimas 24 horas, SVM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SVM experimentó un cambio de -0.26% en la última hora y de -22.30% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de SVM Claw (SVM)

Cap de mercado $ 30.03K$ 30.03K $ 30.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 30.03K$ 30.03K $ 30.03K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SVM Claw es de $ 30.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SVM es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 30.03K.