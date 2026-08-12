Precio de Surplus intelligence hoy

El precio actual de Surplus intelligence (SURPLUS) hoy es $ 0, con una variación del 3.09% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SURPLUS a USD es $ 0 por SURPLUS.

Surplus intelligence actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 3,431,043, con un suministro circulante de 100.00B SURPLUS. Durante las últimas 24 horas, SURPLUS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SURPLUS experimentó un cambio de -1.74% en la última hora y de -21.49% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Surplus intelligence (SURPLUS)

Cap de mercado $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 3.43M$ 3.43M $ 3.43M Suministro de Circulación 100.00B 100.00B 100.00B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Surplus intelligence es de $ 3.43M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SURPLUS es de 100.00B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 3.43M.