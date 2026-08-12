Precio de Statera hoy

El precio actual de Statera (STA) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STA a USD es $ 0 por STA.

Statera actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 54,596, con un suministro circulante de 78.32M STA. Durante las últimas 24 horas, STA cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.466452, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STA experimentó un cambio de -- en la última hora y de +3.11% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.88.

Información del mercado de Statera (STA)

Cap de mercado $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K Volumen (24H) $ 9.88$ 9.88 $ 9.88 Cap. de mercado totalmente diluida $ 54.60K$ 54.60K $ 54.60K Suministro de Circulación 78.32M 78.32M 78.32M Suministro total 78,321,913.39694169 78,321,913.39694169 78,321,913.39694169

La capitalización de mercado actual de Statera es de $ 54.60K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.88. El suministro circulante de STA es de 78.32M, con un suministro total de 78321913.39694169. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 54.60K.