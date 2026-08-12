Precio de Starcoin hoy

El precio actual de Starcoin (STC) hoy es $ 0, con una variación del 0.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STC a USD es $ 0 por STC.

Starcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 74,381, con un suministro circulante de 387.21M STC. Durante las últimas 24 horas, STC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.140777, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STC experimentó un cambio de -0.06% en la última hora y de -5.51% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.74K.

Información del mercado de Starcoin (STC)

Cap de mercado $ 74.38K$ 74.38K $ 74.38K Volumen (24H) $ 6.74K$ 6.74K $ 6.74K Cap. de mercado totalmente diluida $ 74.38K$ 74.38K $ 74.38K Suministro de Circulación 387.21M 387.21M 387.21M Suministro total 387,209,966.0 387,209,966.0 387,209,966.0

La capitalización de mercado actual de Starcoin es de $ 74.38K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.74K. El suministro circulante de STC es de 387.21M, con un suministro total de 387209966.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 74.38K.