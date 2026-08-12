Precio de STAN hoy

El precio actual de STAN (STAN) hoy es $ 0, con una variación del 0.11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STAN a USD es $ 0 por STAN.

STAN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 335,973, con un suministro circulante de 1.00B STAN. Durante las últimas 24 horas, STAN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.03948001, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, STAN experimentó un cambio de -0.36% en la última hora y de -9.27% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 12.03K.

Información del mercado de STAN (STAN)

Cap de mercado $ 335.97K$ 335.97K $ 335.97K Volumen (24H) $ 12.03K$ 12.03K $ 12.03K Cap. de mercado totalmente diluida $ 335.97K$ 335.97K $ 335.97K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de STAN es de $ 335.97K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 12.03K. El suministro circulante de STAN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 335.97K.