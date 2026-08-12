Precio de Staked INV hoy

El precio actual de Staked INV (SINV) hoy es $ 10.95, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SINV a USD es $ 10.95 por SINV.

Staked INV actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,472,574, con un suministro circulante de 143.36K SINV. Durante las últimas 24 horas, SINV cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 11.46, mientras que el mínimo histórico fue $ 7.82.

En el corto plazo, SINV experimentó un cambio de -- en la última hora y de -- en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 488.78.

Información del mercado de Staked INV (SINV)

Cap de mercado $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Volumen (24H) $ 488.78$ 488.78 $ 488.78 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.47M$ 1.47M $ 1.47M Suministro de Circulación 143.36K 143.36K 143.36K Suministro total 143,356.2838706801 143,356.2838706801 143,356.2838706801

La capitalización de mercado actual de Staked INV es de $ 1.47M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 488.78. El suministro circulante de SINV es de 143.36K, con un suministro total de 143356.2838706801. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.47M.