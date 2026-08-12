Precio de STAK hoy

El precio actual de STAK (STAK) hoy es $ 0.914455, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de STAK a USD es $ 0.914455 por STAK.

STAK actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 244,759, con un suministro circulante de 254.26K STAK. Durante las últimas 24 horas, STAK cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.1, mientras que el mínimo histórico fue $ 1.012.

En el corto plazo, STAK experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 261.28.

Información del mercado de STAK (STAK)

Cap de mercado $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K Volumen (24H) $ 261.28$ 261.28 $ 261.28 Cap. de mercado totalmente diluida $ 244.76K$ 244.76K $ 244.76K Suministro de Circulación 254.26K 254.26K 254.26K Suministro total 254,255.4581816583 254,255.4581816583 254,255.4581816583

La capitalización de mercado actual de STAK es de $ 244.76K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 261.28. El suministro circulante de STAK es de 254.26K, con un suministro total de 254255.4581816583. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 244.76K.