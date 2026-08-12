Precio de sparkleware hoy

El precio actual de sparkleware (SPARKLE) hoy es $ 0, con una variación del 4.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SPARKLE a USD es $ 0 por SPARKLE.

sparkleware actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,569, con un suministro circulante de 1.00B SPARKLE. Durante las últimas 24 horas, SPARKLE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SPARKLE experimentó un cambio de +1.28% en la última hora y de -2.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de sparkleware (SPARKLE)

Cap de mercado $ 20.57K$ 20.57K $ 20.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.57K$ 20.57K $ 20.57K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de sparkleware es de $ 20.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SPARKLE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.57K.