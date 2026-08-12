Precio de Soul Scanner hoy

El precio actual de Soul Scanner (SOUL) hoy es $ 0.184152, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOUL a USD es $ 0.184152 por SOUL.

Soul Scanner actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 184,152, con un suministro circulante de 1.00M SOUL. Durante las últimas 24 horas, SOUL cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.3, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.152258.

En el corto plazo, SOUL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.73% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 3.01.

Información del mercado de Soul Scanner (SOUL)

Cap de mercado $ 184.15K$ 184.15K $ 184.15K Volumen (24H) $ 3.01$ 3.01 $ 3.01 Cap. de mercado totalmente diluida $ 184.15K$ 184.15K $ 184.15K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Soul Scanner es de $ 184.15K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 3.01. El suministro circulante de SOUL es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 184.15K.