Precio de Sompi hoy

El precio actual de Sompi (SOMPI) hoy es $ 0, con una variación del 6.69% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOMPI a USD es $ 0 por SOMPI.

Sompi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 520,427, con un suministro circulante de 948.54M SOMPI. Durante las últimas 24 horas, SOMPI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0354665, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOMPI experimentó un cambio de -0.25% en la última hora y de -2.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 9.02K.

Información del mercado de Sompi (SOMPI)

Cap de mercado $ 520.43K$ 520.43K $ 520.43K Volumen (24H) $ 9.02K$ 9.02K $ 9.02K Cap. de mercado totalmente diluida $ 548.66K$ 548.66K $ 548.66K Suministro de Circulación 948.54M 948.54M 948.54M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Sompi es de $ 520.43K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 9.02K. El suministro circulante de SOMPI es de 948.54M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 548.66K.