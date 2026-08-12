Precio de Solordi hoy

El precio actual de Solordi (SOLO) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SOLO a USD es $ 0 por SOLO.

Solordi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,453, con un suministro circulante de 999.15M SOLO. Durante las últimas 24 horas, SOLO cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.69326, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SOLO experimentó un cambio de -- en la última hora y de +4.06% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Solordi (SOLO)

Cap de mercado $ 25.45K$ 25.45K $ 25.45K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 25.45K$ 25.45K $ 25.45K Suministro de Circulación 999.15M 999.15M 999.15M Suministro total 999,145,410.1772959 999,145,410.1772959 999,145,410.1772959

La capitalización de mercado actual de Solordi es de $ 25.45K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SOLO es de 999.15M, con un suministro total de 999145410.1772959. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 25.45K.