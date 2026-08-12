Precio de Smiley Coin hoy

El precio actual de Smiley Coin (SMILEY) hoy es $ 0, con una variación del 2.98% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SMILEY a USD es $ 0 por SMILEY.

Smiley Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 258,471, con un suministro circulante de 420,690.00T SMILEY. Durante las últimas 24 horas, SMILEY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SMILEY experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Smiley Coin (SMILEY)

Cap de mercado $ 258.47K$ 258.47K $ 258.47K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 258.47K$ 258.47K $ 258.47K Suministro de Circulación 420,690.00T 420,690.00T 420,690.00T Suministro total 4.2069e+17 4.2069e+17 4.2069e+17

La capitalización de mercado actual de Smiley Coin es de $ 258.47K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SMILEY es de 420,690.00T, con un suministro total de 4.2069e+17. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 258.47K.