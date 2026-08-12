Precio de Slinky hoy

El precio actual de Slinky (SLINKY) hoy es $ 0, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SLINKY a USD es $ 0 por SLINKY.

Slinky actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,794.91, con un suministro circulante de 1000.00M SLINKY. Durante las últimas 24 horas, SLINKY cotiza entre $ 0.0 (bajo) y $ 0.0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01192882, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SLINKY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Slinky (SLINKY)

Cap de mercado $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.79K$ 14.79K $ 14.79K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,996,252.65 999,996,252.65 999,996,252.65

La capitalización de mercado actual de Slinky es de $ 14.79K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SLINKY es de 1000.00M, con un suministro total de 999996252.65. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.79K.