Precio de SIMD hoy

El precio actual de SIMD (SIMD) hoy es $ 0, con una variación del 1.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SIMD a USD es $ 0 por SIMD.

SIMD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 225,848, con un suministro circulante de 1.00B SIMD. Durante las últimas 24 horas, SIMD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SIMD experimentó un cambio de -0.35% en la última hora y de -8.24% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 691.12.

Información del mercado de SIMD (SIMD)

Cap de mercado $ 225.85K$ 225.85K $ 225.85K Volumen (24H) $ 691.12$ 691.12 $ 691.12 Cap. de mercado totalmente diluida $ 225.85K$ 225.85K $ 225.85K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de SIMD es de $ 225.85K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 691.12. El suministro circulante de SIMD es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 225.85K.