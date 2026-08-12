Precio de Sidiora Markets hoy

El precio actual de Sidiora Markets (SID) hoy es $ 0, con una variación del 21.20% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SID a USD es $ 0 por SID.

Sidiora Markets actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 545,152, con un suministro circulante de 989.88M SID. Durante las últimas 24 horas, SID cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0010868, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SID experimentó un cambio de -0.35% en la última hora y de +44.64% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.25K.

Información del mercado de Sidiora Markets (SID)

Cap de mercado $ 545.15K$ 545.15K $ 545.15K Volumen (24H) $ 8.25K$ 8.25K $ 8.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 545.15K$ 545.15K $ 545.15K Suministro de Circulación 989.88M 989.88M 989.88M Suministro total 989,876,448.979661 989,876,448.979661 989,876,448.979661

La capitalización de mercado actual de Sidiora Markets es de $ 545.15K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.25K. El suministro circulante de SID es de 989.88M, con un suministro total de 989876448.979661. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 545.15K.