Precio de Runwago hoy

El precio actual de Runwago (RUNWAGO) hoy es $ 0,00223677, con una variación del 10,11% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RUNWAGO a USD es $ 0,00223677 por RUNWAGO.

Runwago actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 114 651, con un suministro circulante de 51,26M RUNWAGO. Durante las últimas 24 horas, RUNWAGO cotiza entre $ 0,00199517 (bajo) y $ 0,00226561 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0,968981, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RUNWAGO experimentó un cambio de -0,16% en la última hora y de -9,39% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 145,94.

Información del mercado de Runwago (RUNWAGO)

Cap de mercado $ 114,65K$ 114,65K $ 114,65K Volumen (24H) $ 145,94$ 145,94 $ 145,94 Cap. de mercado totalmente diluida $ 223,68K$ 223,68K $ 223,68K Suministro de Circulación 51,26M 51,26M 51,26M Suministro total 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

La capitalización de mercado actual de Runwago es de $ 114,65K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 145,94. El suministro circulante de RUNWAGO es de 51,26M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 223,68K.