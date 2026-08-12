Precio de Rocket Frog hoy

El precio actual de Rocket Frog (HOPPY) hoy es $ 0, con una variación del 1.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HOPPY a USD es $ 0 por HOPPY.

Rocket Frog actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 19,125.77, con un suministro circulante de 999.00M HOPPY. Durante las últimas 24 horas, HOPPY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HOPPY experimentó un cambio de +0.35% en la última hora y de +15.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Rocket Frog (HOPPY)

Cap de mercado $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 19.13K$ 19.13K $ 19.13K Suministro de Circulación 999.00M 999.00M 999.00M Suministro total 998,997,362.180182 998,997,362.180182 998,997,362.180182

La capitalización de mercado actual de Rocket Frog es de $ 19.13K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HOPPY es de 999.00M, con un suministro total de 998997362.180182. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 19.13K.