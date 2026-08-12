Precio de River Pts hoy

El precio actual de River Pts (RIVER PTS) hoy es $ 0.00165171, con una variación del 6.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RIVER PTS a USD es $ 0.00165171 por RIVER PTS.

River Pts actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,391,060, con un suministro circulante de 878.00M RIVER PTS. Durante las últimas 24 horas, RIVER PTS cotiza entre $ 0.00150106 (bajo) y $ 0.00165184 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0476517, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RIVER PTS experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de -6.50% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 329.82.

Información del mercado de River Pts (RIVER PTS)

Cap de mercado $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Volumen (24H) $ 329.82$ 329.82 $ 329.82 Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.39M$ 1.39M $ 1.39M Suministro de Circulación 878.00M 878.00M 878.00M Suministro total 877,999,728.2464107 877,999,728.2464107 877,999,728.2464107

La capitalización de mercado actual de River Pts es de $ 1.39M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 329.82. El suministro circulante de RIVER PTS es de 878.00M, con un suministro total de 877999728.2464107. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.39M.