Precio de Reserve Robotics DTF hoy

El precio actual de Reserve Robotics DTF (ROBOTS) hoy es $ 97.88, con una variación del 1.45% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROBOTS a USD es $ 97.88 por ROBOTS.

Reserve Robotics DTF actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,496,030, con un suministro circulante de 15.28K ROBOTS. Durante las últimas 24 horas, ROBOTS cotiza entre $ 97.52 (bajo) y $ 97.91 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 105.51, mientras que el mínimo histórico fue $ 90.4.

En el corto plazo, ROBOTS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -2.80% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 8.62K.

Información del mercado de Reserve Robotics DTF (ROBOTS)

Cap de mercado $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Volumen (24H) $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M Suministro de Circulación 15.28K 15.28K 15.28K Suministro total 15,284.476039425 15,284.476039425 15,284.476039425

La capitalización de mercado actual de Reserve Robotics DTF es de $ 1.50M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 8.62K. El suministro circulante de ROBOTS es de 15.28K, con un suministro total de 15284.476039425. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.50M.