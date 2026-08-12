Precio de Redacted hoy

El precio actual de Redacted (RDAC) hoy es $ 0, con una variación del 2.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RDAC a USD es $ 0 por RDAC.

Redacted actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 27,574, con un suministro circulante de 138.23M RDAC. Durante las últimas 24 horas, RDAC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.101804, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RDAC experimentó un cambio de +0.01% en la última hora y de +2.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Redacted (RDAC)

Cap de mercado $ 27.57K$ 27.57K $ 27.57K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 42.66K$ 42.66K $ 42.66K Suministro de Circulación 138.23M 138.23M 138.23M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Redacted es de $ 27.57K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RDAC es de 138.23M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 42.66K.