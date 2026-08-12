Precio de rainbowfish hoy

El precio actual de rainbowfish (FISH) hoy es $ 0, con una variación del 5.78% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de FISH a USD es $ 0 por FISH.

rainbowfish actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 81,387, con un suministro circulante de 999.79M FISH. Durante las últimas 24 horas, FISH cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01249686, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, FISH experimentó un cambio de +1.05% en la última hora y de -4.71% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de rainbowfish (FISH)

Cap de mercado $ 81.39K$ 81.39K $ 81.39K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 81.39K$ 81.39K $ 81.39K Suministro de Circulación 999.79M 999.79M 999.79M Suministro total 999,793,693.70654 999,793,693.70654 999,793,693.70654

La capitalización de mercado actual de rainbowfish es de $ 81.39K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de FISH es de 999.79M, con un suministro total de 999793693.70654. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 81.39K.