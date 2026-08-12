Precio de Primis Protocol hoy

El precio actual de Primis Protocol (PRIMIS) hoy es $ 0, con una variación del 5.81% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRIMIS a USD es $ 0 por PRIMIS.

Primis Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 131,562, con un suministro circulante de 999.98M PRIMIS. Durante las últimas 24 horas, PRIMIS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00307941, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PRIMIS experimentó un cambio de -0.90% en la última hora y de +1.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 992.38.

Información del mercado de Primis Protocol (PRIMIS)

Cap de mercado $ 131.56K$ 131.56K $ 131.56K Volumen (24H) $ 992.38$ 992.38 $ 992.38 Cap. de mercado totalmente diluida $ 131.56K$ 131.56K $ 131.56K Suministro de Circulación 999.98M 999.98M 999.98M Suministro total 999,979,619.8439095 999,979,619.8439095 999,979,619.8439095

La capitalización de mercado actual de Primis Protocol es de $ 131.56K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 992.38. El suministro circulante de PRIMIS es de 999.98M, con un suministro total de 999979619.8439095. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 131.56K.