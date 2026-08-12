Precio de Predictions hoy

El precio actual de Predictions (PRDT) hoy es $ 1.071, con una variación del 0.01% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PRDT a USD es $ 1.071 por PRDT.

Predictions actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 25,709,555, con un suministro circulante de 24.00M PRDT. Durante las últimas 24 horas, PRDT cotiza entre $ 1.066 (bajo) y $ 1.072 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.26, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.997561.

En el corto plazo, PRDT experimentó un cambio de -0.02% en la última hora y de -0.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 28.72K.

Información del mercado de Predictions (PRDT)

Cap de mercado $ 25.71M$ 25.71M $ 25.71M Volumen (24H) $ 28.72K$ 28.72K $ 28.72K Cap. de mercado totalmente diluida $ 64.27M$ 64.27M $ 64.27M Suministro de Circulación 24.00M 24.00M 24.00M Suministro total 60,000,000.0 60,000,000.0 60,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Predictions es de $ 25.71M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 28.72K. El suministro circulante de PRDT es de 24.00M, con un suministro total de 60000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 64.27M.