Precio de Pod the Squire hoy

El precio actual de Pod the Squire (SQUIRE) hoy es $ 0.001034, con una variación del 18.66% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SQUIRE a USD es $ 0.001034 por SQUIRE.

Pod the Squire actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 1,033,639, con un suministro circulante de 999.82M SQUIRE. Durante las últimas 24 horas, SQUIRE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0.00146471 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00777335, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, SQUIRE experimentó un cambio de -1.05% en la última hora y de +37.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 134.58K.

Información del mercado de Pod the Squire (SQUIRE)

Cap de mercado $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Volumen (24H) $ 134.58K$ 134.58K $ 134.58K Cap. de mercado totalmente diluida $ 1.03M$ 1.03M $ 1.03M Suministro de Circulación 999.82M 999.82M 999.82M Suministro total 999,818,849.659639 999,818,849.659639 999,818,849.659639

La capitalización de mercado actual de Pod the Squire es de $ 1.03M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 134.58K. El suministro circulante de SQUIRE es de 999.82M, con un suministro total de 999818849.659639. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 1.03M.