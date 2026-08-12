Precio de Pitch hoy

El precio actual de Pitch (PITCH) hoy es $ 0.226569, con una variación del 0.65% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PITCH a USD es $ 0.226569 por PITCH.

Pitch actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 211,971, con un suministro circulante de 935.95K PITCH. Durante las últimas 24 horas, PITCH cotiza entre $ 0.224405 (bajo) y $ 0.230728 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 7.59, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.217811.

En el corto plazo, PITCH experimentó un cambio de +0.11% en la última hora y de -0.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 377.22K.

Información del mercado de Pitch (PITCH)

Cap de mercado $ 211.97K$ 211.97K $ 211.97K Volumen (24H) $ 377.22K$ 377.22K $ 377.22K Cap. de mercado totalmente diluida $ 211.97K$ 211.97K $ 211.97K Suministro de Circulación 935.95K 935.95K 935.95K Suministro total 935,950.6896609563 935,950.6896609563 935,950.6896609563

La capitalización de mercado actual de Pitch es de $ 211.97K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 377.22K. El suministro circulante de PITCH es de 935.95K, con un suministro total de 935950.6896609563. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 211.97K.