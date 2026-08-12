Precio de Perry hoy

El precio actual de Perry (PERRY) hoy es $ 0, con una variación del 2.79% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PERRY a USD es $ 0 por PERRY.

Perry actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 107,826, con un suministro circulante de 1.00B PERRY. Durante las últimas 24 horas, PERRY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01783987, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, PERRY experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +5.61% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 23.56.

Información del mercado de Perry (PERRY)

Cap de mercado $ 107.83K$ 107.83K $ 107.83K Volumen (24H) $ 23.56$ 23.56 $ 23.56 Cap. de mercado totalmente diluida $ 107.83K$ 107.83K $ 107.83K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Perry es de $ 107.83K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 23.56. El suministro circulante de PERRY es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 107.83K.