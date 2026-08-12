Precio de ParallelAI hoy

El precio actual de ParallelAI (PAI) hoy es $ 0.00148429, con una variación del 0.70% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de PAI a USD es $ 0.00148429 por PAI.

ParallelAI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 148,494, con un suministro circulante de 100.00M PAI. Durante las últimas 24 horas, PAI cotiza entre $ 0.00144508 (bajo) y $ 0.00148392 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.19, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00118844.

En el corto plazo, PAI experimentó un cambio de +0.30% en la última hora y de +2.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 64.66.

Información del mercado de ParallelAI (PAI)

Cap de mercado $ 148.49K$ 148.49K $ 148.49K Volumen (24H) $ 64.66$ 64.66 $ 64.66 Cap. de mercado totalmente diluida $ 148.49K$ 148.49K $ 148.49K Suministro de Circulación 100.00M 100.00M 100.00M Suministro total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

La capitalización de mercado actual de ParallelAI es de $ 148.49K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 64.66. El suministro circulante de PAI es de 100.00M, con un suministro total de 100000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 148.49K.