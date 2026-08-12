Precio de Osaka Protocol hoy

El precio actual de Osaka Protocol (OSAK) hoy es $ 0, con una variación del 2.16% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de OSAK a USD es $ 0 por OSAK.

Osaka Protocol actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,526,102, con un suministro circulante de 761.46T OSAK. Durante las últimas 24 horas, OSAK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, OSAK experimentó un cambio de +1.77% en la última hora y de -3.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Osaka Protocol (OSAK)

Cap de mercado $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.53M$ 10.53M $ 10.53M Suministro de Circulación 761.46T 761.46T 761.46T Suministro total 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2 761,459,784,660,251.2

La capitalización de mercado actual de Osaka Protocol es de $ 10.53M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de OSAK es de 761.46T, con un suministro total de 761459784660251.2. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 10.53M.