Precio de OREX hoy

El precio actual de OREX (ORX) hoy es $ 0.00915609, con una variación del 0.54% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORX a USD es $ 0.00915609 por ORX.

OREX actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 97,911, con un suministro circulante de 10.69M ORX. Durante las últimas 24 horas, ORX cotiza entre $ 0.00875877 (bajo) y $ 0.00917341 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.101911, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00799231.

En el corto plazo, ORX experimentó un cambio de +0.00% en la última hora y de +1.57% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 43.29K.

Información del mercado de OREX (ORX)

Cap de mercado $ 97.91K$ 97.91K $ 97.91K Volumen (24H) $ 43.29K$ 43.29K $ 43.29K Cap. de mercado totalmente diluida $ 457.80K$ 457.80K $ 457.80K Suministro de Circulación 10.69M 10.69M 10.69M Suministro total 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

La capitalización de mercado actual de OREX es de $ 97.91K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 43.29K. El suministro circulante de ORX es de 10.69M, con un suministro total de 50000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 457.80K.