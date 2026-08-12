Precio de Oracle hoy

El precio actual de Oracle (ORCL) hoy es $ 0.00101667, con una variación del 1.14% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ORCL a USD es $ 0.00101667 por ORCL.

Oracle actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 21,350, con un suministro circulante de 21.00M ORCL. Durante las últimas 24 horas, ORCL cotiza entre $ 0.00101161 (bajo) y $ 0.00103071 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.153402, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ORCL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +1.54% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Oracle (ORCL)

Cap de mercado $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 21.35K$ 21.35K $ 21.35K Suministro de Circulación 21.00M 21.00M 21.00M Suministro total 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Oracle es de $ 21.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ORCL es de 21.00M, con un suministro total de 21000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 21.35K.